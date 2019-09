BMW Serie 1, tutta nuova lʼentry level tedesca

Un modello importante la Serie 1, che ha portato a casa BMW vendite per 1,3 milioni di unità con le due precedenti generazioni. Adesso fa un altro balzo in avanti, ma per carattere e non per le misure, tuttʼaltro: proposta soltanto con carrozzeria 5 porte, la nuova Serie 1 ha una lunghezza di 4,32 metri che resta circa inalterata, anche se i passeggeri posteriori traggono beneficio da spazi maggiori e nonostante il passo sia stato accorciato di un paio di centimetri. Niente male il bagagliaio, che va da un minimo di 380 a un massimo di 1.200 litri. Per la prima volta su BMW Serie 1 ci sarà lʼopzionale tetto panoramico elettrico.