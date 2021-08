Bentley Flying Spur con motore V8 e Flying Spur Hybrid

Bentley innova la gamma della sua limousine Flying Spur e si fa vanto della produzione a Crewe, il suo stabilimento storico in Inghilterra e primo sito Carbon Neutral al mondo per le auto di lusso. Due sono le novità motoristiche sulla super berlina Bentley: il motore V8 benzina biturbo 4.0 da 550 CV e 770 Nm di coppia e la versione Hybrid con motore V6 benzina 2.9 e un motore elettrico che, insieme, sviluppano 536 CV e 750 Nm .

Chiaro che la Hybrid si prende la scena, perché in linea con la strategia “Beyond100” di Bentley, che guarda alle nuove alimentazioni dopo aver festeggiato il primo secolo di storia. Lʼautonomia totale di marcia della Flying Spur Hybrid supera i 700 chilometri, 40 dei quali in modalità solo elettrica. Unʼefficienza che fa il paio con la dinamicità della super berlina inglese, la cui potenza supera di ben 95 CV quella della Bentayga Hybrid. Quanto ai tempi di ricarica, beh anche qui la piacevole sorpresa delle due ore circa per ricaricare al 100% le batterie, tramite colonnine di ricarica rapida.

Ma il vero, immenso piacere, deve essere la possibilità di accedere nelle ZTL delle nostre città con un “macchinone” come questo, perché lʼibrida Bentley può farlo! Ad ogni modo Bentley non si preclude nulla e la Flying Spur V8 non è meno fruibile grazie allʼautonomia di 640 chilometri con un pieno, che si devono anche al fatto che lʼauto è più leggera di 100 chili rispetto alla Flying Spur 12 cilindri. Prestazioni da vera supercar, sullo 0-100 la Flying Spur V8 stacca un sensazionale 4,1 secondi!

E infine cʼè il blasone del brand anglosassone e la storia della Flying Spur, che resta una delle auto più esclusive al mondo, disponibile anche con 4 sedili singoli (meglio dire poltrone). Il passeggero può contare sul nuovo alloggiamento per il telecomando touchscreen da 5 pollici, sul vano frigo in cui stanno due bottiglie di champagne, su punti di ricarica wireless e porte USB più una presa da 12 V. I tavolini si aprono con la semplice pressione di un pulsante e il proprietario può scegliere tra 5 tipi di pellami e 10 colorazioni, su 7 impiallacciature di legni e finiture in fibra di carbonio. Prezzi? Per la V8 non meno di 200 mila euro, della Hybrid ancora non si sa.

