Bentley esalta le due anime del luxury Suv Bentayga

Il fenomeno Suv dilaga anche nel segmento “super luxury” . Siamo abituati a pensare alle ammiraglie come limousine lunghe e affusolate, raffinate ed equipaggiate di tutto, ma da qualche tempo sta prendendo piede lʼidea che il modello “flagship” (la bandiera di rappresentanza) sia uno Sports Utility. In casa Bentley , ad esempio, si lavora per rendere sempre più esclusiva e tecnologicamente evoluta la gamma Bentayga .

Il maestoso Suv britannico si presenta infatti in due nuove versioni: Speed e Hybrid. La prima è orientata alla sportività, la seconda cavalca il trend del momento, quello della sostenibilità, per quanto Bentayga Hybrid resti un possente veicolo da 450 cavalli! Ma il valore aggiunto quando si parla di Bentley è sempre il connubio, felice e imbattibile, fra la maestria artigianale della Casa di Crewe e il potenziale dinamico delle propulsioni più moderne. Il risultato, in questi casi, è esplosivo come per Bentayga Speed, un Super Suv che a dispetto della stazza raggiunge i 306 km orari di velocità massima!

Inevitabile, gettando lo sguardo al biglietto da visita di Bentayga Speed. Il motore è il 12 cilindri di derivazione Volkswagen (W12) con cilindrata 6.0 litri e la potenza di 635 CV, cui aggiunge lʼimpressionante coppia massima di 900 Nm! Unʼauto da corsa, pronta per gareggiare in pista, però “vestita” con i pesanti abiti del Suv, che riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi! Insomma, il Suv ammiraglia di cui parlavamo sopra, proposto in 88 colori di carrozzeria (24 le soluzioni bicolore) e 15 diversi colori di cuoio per gli interni, con 8 impiallacciature di legni e un ventaglio infinito di dotazioni luxury. Il prezzo di Bentley Bentayga Speed parte da 249.220 euro.

Chi desiderasse un animo più gentile, sappia che il Suv è anche il primo dei due nuovi modelli plug-in che la Casa inglese lancerà questʼanno. Bentayga Hybrid abbina un efficiente motore elettrico al V6 biturbo 3.0 da 450 CV e 700 Nm di coppia. A emissioni zero percorre una cinquantina di km, ma considerando anche il V6 benzina lʼautonomia sale a 863 km (Milano-Napoli con un solo pieno di benzina e le batterie cariche). Spicca in questo modello la funzione “predittiva” del sistema navigazione, che fornisce un feedback tattile tramite i pedali del conducente. Entrambe le nuove Bentayga offrono funzioni connessi con una sim integrata nellʼabitacolo. La Hybrid costa da 176.142 euro.

