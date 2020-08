Bentley Bentayga, nuovo look stesso charme

Lʼimpresa quasi impossibile di migliorare il Suv più prestigioso del mondo. Bentley ci riesce e per Bentayga lima design e aggiornamenti per renderlo sempre più esclusivo. Il disegno del frontale e della coda è stato reso più leggero ed elegante, ma soprattutto sono state allargate le carreggiate , per unʼimmagine ancor più poderosa.

Bentley Bentayga resta una limousine extra-lusso, seppur nellʼabito un poʼ eccentrico del Suv e con due volumi che potrebbero benissimo essere di più. La citazione estetica è della terza generazione di Continental GT, la coupé sportiva del brand inglese. Allʼinterno propone nuovi rivestimenti, una nuova generazione di display touch per tutti i passeggeri, compresi i tablet ad alta definizione per chi siede dietro. A questi ultimi offre anche 10 centimetri di maggior spazio per le gambe. Nuova anche la fascia centrale e il volante, ma lʼupgrade non poteva escludere la tecnologia e così ecco la connessione con gli smartphone Apple e Android.

Altra novità importante riguarda le motorizzazioni. Oltre al V8 biturbo 4.0 da 550 CV e 770 Nm di coppia, Bentayga disporrà dal 2021 di una motorizzazione plug-in Hybrid e di una versione Speed equipaggiata con il motore W12 a 12 cilindri. Queste ultime accresceranno il potenziale target della vettura, finora prodotta in oltre 20 mila esemplari, tutti rigorosamente “handcrafted”, cioè fattura a mano accurata e prestigiosa nello stabilimento storico di Crewe. A moʼ di esempio per il pregio del nuovo Bentayga, ecco il debutto della nuova finitura in alluminio spazzolato con una tonalità diamante scuro e due nuove essenze in legno Koa e Crown Cut Walnut.

Nello speciale motori anche la Bentley Bentayga,