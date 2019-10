Bentley Flying Spur, nuova idea di lusso sportivo

La B alata continua a volare Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

La definizione giusta potrebbe essere quella di Granturismo a 4 porte, perché le dimensioni e lʼabitacolo da limousine di lusso non prendono il sopravvento sulla dinamicità e le prestazioni. Avviata alla produzione in questi giorni, la terza generazione della Flyng Spur sa infatti essere “cattiva” con i suoi 635 cavalli di potenza, la trazione integrale con sistema Dynamic Ride e lo Sterzo Integrale attivo. Il motore resta il 12 cilindri, ma è stato ottimizzato nei suoi 6 litri di cilindrata e sviluppa una coppia massima pazzesca di 900 Nm, capace di far accelerare da 0 a 100 lʼenorme limousine britannica in soli 3,8 secondi! Per una velocità di punta di 333 km orari.

Il blasone resta però quale effigie di questa Bentley, che sfoggia lo stemma della “B” alata retrattile ed è la prima volta per questo modello. Le misure della vettura incutono timore, anche per dettagli quali i fari a matrice di LED con effetto “cristallo intagliato” e i cerchi da 22 pollici. Nell’abitacolo studiato attorno alle esigenze del guidatore si fondono tecnologie all’avanguardia e moderni tocchi artigianali. Varie le opzioni di radica a disposizione, mentre sedili e rivestimenti sono in pelle con specifiche Mulliner adottate ora di serie. Unici al mondo i pannelli delle portiere in pelle con trapuntatura a rombi tridimensionali.

Le possibilità di godere a bordo di unʼesperienza comfort senza eguali sono infinite. Il passo della Flying Spur è stato incrementato di 130 mm, di conseguenza anche la spaziosità dellʼabitacolo. Lʼupgrade tecnologico prevede la digitalizzazione delle funzioni e anche la connettività degli ambienti interni. Le prime consegne sono previste a inizio 2020. Prezzi non ancora ufficializzati, ma per lʼattuale modello servono almeno 256.000 euro.