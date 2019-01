23 gennaio 2019 09:25 Auto elettriche: il boom di Nissan Leaf e il Progetto EVA+ In Norvegia è lʼauto più venduta in assoluto

Lo slancio che le auto elettriche stanno avendo in alcuni Paesi si deve alla capillare rete di ricarica delle batterie di questi veicoli. Sono mercati tutto sommato piccoli, come la Norvegia che ha poco più di 5 milioni di abitanti, dove Nissan Leaf è risultata nel 2018 lʼauto più venduta in assoluto. In un Paese come lʼItalia (60 milioni di abitanti e 40 milioni di veicoli circolanti) bisognerebbe investire molto di più in infrastrutture dove ricaricare le auto elettriche, ma un primo passo sembra essere il Progetto EVA+ di Enel.

Il progetto EVA+ sta per “Electric Vehicles Arteries” e oggi può contare su 130 colonnine di ricarica veloce attive, pari a 260 punti di ricarica. Rispettando i tempi, Enel le ha installate lungo le autostrade e strade a lunga percorrenza di Italia (110) e Austria (20 colonnine) e garantiscono un pieno di energia in circa 30 minuti. Di più, queste colonnine sono compatibili con tutti i veicoli elettrici attualmente in commercio, cosa che supera una delle grandi difficoltà dei primi tempi, quando le prese e le spine per ricaricare le batterie seguivano standard diversi. Co-finanziato dalla Commissione Europea, il progetto EVA+ dovrebbe arrivare presto a 180 colonnine in Italia.

Partner di Enel sono lʼazienda energetica austriaca Verbund e molti costruttori auto, come Renault-Nissan, BMW e Volkswagen-Audi. Le stazioni di ricarica sono collocate perlopiù in aree adiacenti agli accessi autostradali, per consentirne l’uso anche a coloro che utilizzano veicoli elettrici per spostamenti extraurbani. Per sapere dove sono le colonnine cʼè la mappa disponibile sullʼapp Enel X Recharge.

In un contesto ancora molto limitato, e con gli effetti dellʼecobonus ancora tutti da verificare, la Nissan Leaf si è comunque ritagliata il primato di auto elettrica più venduta dʼItalia. Certo le 1.500 unità sono ancora lontane dalle 12.303 in Norvegia, ma si sa come nel Paese scandinavo (e grande produttore di petrolio!) le auto con motori termici convenzionali siano ormai sotto scacco. In Europa, nel 2018, sono state 40.700 le Nissan Leaf immatricolate.