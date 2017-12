23 dicembre 2017 09:10 Nissan Leaf, al di là dellʼelettrico cʼè la rete dʼenergia Arriva in Italia la seconda serie da 33 mila euro

Nissan ha presentato a Milano la seconda generazione di Leaf, la berlina 5 porte che è anche lʼauto al 100% elettrica più venduta al mondo. Dal 2010 a oggi sono oltre 300 mila quelle vendute nel mondo, ma questa nuova serie promette di fare molto di più e Nissan ha già raccolto 10 mila ordini nel mondo in poche settimane di prevendita.

Nissan Leaf II, presentazione a Milano Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Leaf è molto di più di unʼauto a trazione elettrica, è l’evoluzione di una serie di tecnologie intelligenti che permettono ai veicoli di connettersi con le reti dʼenergia, scambiando elettricità secondo esigenza tra casa e macchina, macchina e ufficio e in generale una rete ampia di utenze. Senza dimenticare la connessione wi-fi dellʼabitacolo, che interagisce coi più diffusi sistemi di comunicazione. Insomma, siamo agli albori di una vera rivoluzione tecnologica nella mobilità. Lʼesempio lo dà proprio il telefonino, che nelle nuove sembianze dello smartphone non è più soltanto un telefono, ma un dispositivo che ci serve per fotografare e girare filmati, navigare sul web, giocare e lavorare, condividere immagini.

Allo stesso modo lʼauto al 100% elettrica non solo ci aiuta negli spostamenti con maggior rispetto per lʼambiente, ma diviene uno strumento per immagazzinare e scambiare energia con la rete. La nuova elettrica Nissan può fare queste cose, grazie a tecnologie definite popolarmente “LEAF to Home” e “Vehicle-to-grid”. E inoltre la nuova Leaf si guida con un solo pedale ‒ ePedal ‒ che serve ad accelerare come a frenare, ed è in grado di parcheggiare in totale autonoma e di viaggiare in autostrada sulla sua corsia. Quanto all’autonomia di marcia, questa va avanti quasi 380 km con una sola ricarica.