Nissan prepara il varo della Leaf seconda serie

Lʼattuale Leaf è stata venduta in 277 mila unità in poco meno di 7 anni, ma adesso deve fare un passo in avanti ulteriore, anche per tenere a distanza le sempre più agguerrite concorrenti. Lʼispirazione degli ingegneri Nissan arriva dallʼaeronautica, in particolare dalle forme alari degli aerei, che consentono un flusso dell’aria simmetrico, che aiuta a tagliare l’aria per un viaggio più fluido ed efficiente. L’aerodinamica, in fin dei conti, è fondamentale per l’efficienza di un veicolo elettrico, che deve colmare il gap dellʼautonomia di marcia a batterie cariche rispetto a un veicolo tradizionale con motore termico. La nuova generazione di Nissan Leaf ha un assetto ribassato, che favorisce anche la stabilità alle alte velocità.