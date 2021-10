Auto e Moto dʼEpoca 2021, a Padova va in scena il veicolo dʼepoca

Padova diventa questo weekend la capitale europea dei veicoli storici . Auto e moto dʼepoca che affolleranno gli 11 padiglioni della Fiera, 115.000 metri quadrati che accolgono 1.600 espositori e oltre 5.000 veicoli provenienti da tutta Europa. Alla sua 38° edizione (non ha saltato neanche lʼedizione 2020), Auto e Moto d’Epoca non è soltanto un grande salone espositivo, ma è anche il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa.

La passione per il “Motorsport” è il tema che lega lʼedizione 2021, con quattro mostre inedite dedicate alla storia sportiva italiana. Si parte con “L’Italia che vince le corse”, dedicata ai marchi italiani che hanno segnato la storia delle competizioni auto e moto, realizzata in partnership con il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (Mauto) e la Collezione Veloce Classic di Londra. Tra le auto esposte, la leggerissima (620 kg) Lancia-Ferrari D50 del 1955 che conquistò il mondiale 1956 con Juan Manuel Fangio al volante; la Maserati mod. 26B del 1928, la seconda vettura da corsa realizzata dai fratelli Maserati nelle officine di Bologna, vincitrice nel 1928 del Campionato Italiano Marche. Per le moto, la Gilera 500 4 cilindri GP del 1956, trionfatrice di ben 6 titoli mondiali tra il 1950 e il 1957.

“Universo Bertone” è la mostra che al padiglione 4, nel grande ASI Village dell’Automotoclub Storico Italiano, omaggia lo stile ineguagliabile della Collezione Bertone. Sono esposti 16 prototipi realizzati dal 1967 a oggi, dalla Citroën Camargue del 1972 alla Ferrari Rainbow del 1976, dalla Chevrolet Ramarro del 1984 alla Jaguar B99 del 2011. In più lʼunica auto diventata di serie, e che auto, la fantastica Lamborghini Miura S del 1967, una leggenda! Al padiglione 3 va in scena lʼepopea del Superturismo con la mostra “Aci Storico”, e si vedranno l’Alfa GTA del 1992 di Alessandro Nannini e la BMW M3 2500 di Roberto Ravaglia. Sempre nello stand ACI la mostra “Lancia Endurance” ripercorre l’avventura in pista di Lancia Martini.

L’esposizione di 10 Moto Guzzi, una per ogni decennio, racconta la storia della Casa dellʼAquila e i 100 anni che cadono questʼanno. Tra le motociclette esposte, la Sport 500 prodotta tra il 1924 e il 1928, la Motoleggera 65 Guzzino del II Dopoguerra, la popolare Galletto 160/175/192 (1950-1966), la grintosa V7 Sport 750 (1971-1974) fino alla MGX-21 1400 lanciata nel 2016.