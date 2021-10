Audi RS e-tron GT, quando lʼelettrico emoziona

Mettiamo subito le carte in tavola con i lettori di questa prova: ci spenderemo in elogi! Ma diversamente non si può fare con Audi RS e-tron GT , il non plus ultra della trazione elettrica Audi , un connubio di potenza e tecnologia (ma anche di stile) difficilmente avvicinabile oggi dalla concorrenza. Partiti da Roncade, in provincia di Treviso, siamo saliti fino alle Dolomiti altoatesine con la favolosa granturismo tedesca (per seguire le partnership di Audi con H-Farm e Careʼs ), provandola prima nel misto e poi sui tornanti del Passo Falzarego.

Unʼauto che è adrenalina allo stato puro, sportività che sprizza da tutti i pori della bellissima carrozzeria coupé 4 porte (è lunga 5 metri e ha un Cx di 0,24), e dà un calcio a tutti i pregiudizi sullʼauto elettrica. È una vettura da sogno, che suscita ammirazione e sa sorprendere, forse la più divertente che abbiamo mai provato. Arrivare con la RS e-tron GT sotto il Lagazuoi, a oltre 2.700 metri, per poi proseguire verso Corvara, è davvero unʼimmersione nel privilegio. La natura sʼincontra a meraviglia con lʼarmonia di questʼauto incredibile, così grintosa nelle linee e performante (da 0 a 100 in 3,3 secondi), ma sicura e incollata a terra nellʼaffrontare i tornanti sia in salita che in discesa.

Ogni volta che si pigiava lʼacceleratore sembrava spiccare il volo, ma è sempre stata inchiodata a terra, senza incertezze e con frenate decise. Il baricentro basso da coupé la rende agile e stabile in curva, sportiva ma anche comoda, e lussuosa. Sì perché dentro la RS e-tron GT è unʼelegante ammiraglia, curata nei minimi particolari e la cui seduta sportiva non è mai stancante. Lʼanima elettrica (cioè tecnologia a gogò) si vede ovunque, e si percepisce ad esempio nello Sterzo integrale, per la prima volta montato su un modello della gamma Audi e-tron, che rende docili manovre che di solito sono da temere in montagna.

E ancora le sospensioni adattive pneumatiche a tripla camera, che variano l’altezza da terra della vettura da ‒22 a +20 millimetri rispetto allʼassetto standard. All’interno delle molle, ciascuna camera può essere attivata singolarmente per una regolazione ottimale dello smorzamento in funzione delle condizioni stradali e dello stile di guida. Un obiettivo cui concorrono gli ammortizzatori regolabili. Tanta tecnica in un design mozzafiato. Per il Capo del Design Audi Marc Lichte, è “l’auto più bella che abbia mai disegnato”.

Il powertrain della RS e-tron GT è fantasmagorico! Si avvale di due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, uno in corrispondenza di ciascun assale, che sviluppano lʼequivalente di potenza di 646 CV e 830 Nm. Oltre allʼaccelerazione, questʼauto tocca i 250 km/h di velocità massima autolimitata, mai unʼauto elettrica era stata portata così avanti. Ma questa è anche la prima full electric dei quattro anelli ricaricabile in corrente continua (DC) con potenze sino a 270 kW, che vuol dire 5 minuti di ricarica per fare 100 chilometri! E in 23 minuti si ottiene l’80% di ricarica. A corrente alternata AC è disponibile oggi il cavo da 11 kW, ma nel secondo semestre 2022 ci sarà quello da 22 kW.

Certo siamo qui al top di unʼofferta elettrica che Audi sposta anche nei segmenti inferiori e sui Suv in particolare (Q4 e Q4 Sportback). E che sia il top si vede da particolari da macchina del futuro, come i retrovisori esterni virtuali, i proiettori a matrice di LED digitali, lʼhead-up display con realtà aumentata. Resta da fare due conti, sapendo di poter contare su un efficiente e-tron trip planner per pianificare gli itinerari e sul network di ricarica Audi e-tron Charging Service (260 mila punti in Europa). Per fare 100 chilometri la nostra Audi RS e-tron GT ha bisogno tra i 20,6 e i 22,7 kWh, ai prezzi italiani meno di 1,50 euro! Convenienza pura, se si chiude un occhio sul prezzo di listino: 149.850 euro.