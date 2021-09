Audi Q4 Sportback e-tron, il futuro è fuori la porta

Ecco Audi Q4 Sportback e-tron Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per powertrain è in pratica la gemella di Q4 e-tron, che lo scorso luglio avevamo provato in Trentino. In questo caso il test drive lʼabbiamo fatto tra Milano e Varese. La distinzione fra i due Suv elettrici Audi sta proprio nella carrozzeria: Sportback significa un look da coupé che incrocia quello proprio dei Suv. La linea è di conseguenza più slanciata, dinamica, bella con la sua linea di cintura che sale verso la coda, e grazie al Cx migliore (0,27) spunta una maggiore autonomia (532 km nel ciclo misto WLTP). Anche il bagagliaio aggiunge 15 litri in più, ma per il resto il progetto è condiviso in tutto e per tutto con quello Audi Q4.

Come questa, ha un pregio: in dimensioni poco più grandi di una Q3 Sportback, la Q4 Sportback e-tron offre spazi interni paragonabili a quelli di unʼAudi Q7! Un altro dei vantaggi che hanno tutte le auto elettriche. Tgcom24 ha provato la versione top di gamma 50 e-tron quattro da 299 CV, con la trazione integrale “intelligente”, nel senso che poggia su un motore anteriore asincrono, cioè entra in azione se serve, in automatico. Trazione integrale elettrica significa anche ripartizione della coppia tra gli assali due volte più rapida di un sistema 4x4 tradizionale. La guida è così davvero piacevole, confortevole, con il prezioso head-up display in realtà aumentata che non ci fa mai staccare lo sguardo dalla strada, per quanto placido sia il nostro itinerario.

Il modello della nostra prova è pure equipaggiato con lo Sterzo integrale, vale a dire che il servosterzo prevede demoltiplicazioni variabili in base alle situazioni di marcia e ciò rende lʼauto leggera e guidabile con un dito. Attenzione a lasciarsi prendere la mano: lo scatto sullo 0-100 è da brividi: 6,2 secondi! E si sente poco, primo perché il boost è immediato, secondo perché i super ammortizzatori della nostra Audi ovattano tutto. La velocità invece è autolimitata (come tutte le auto elettriche), in questa versione top di gamma 50 e-tron a 180 km orari. Non pochi, a prescindere da ogni limite.

Gli interni sono spaziosi e dotati di tutto punto quanto a comodità: illuminazione, prese di ricarica, non manca niente. Ma il guidatore può vantarsi del suo mega schermo da 11,6 pollici (optional), il display Audi più ampio di sempre, mentre lʼinfotainment MIB 3 include comandi touch. Le batterie sono garantite per 8 anni o 160.000 km, ma quel che è un plus è la doppia possibilità di ricaricarle, sia a corrente alternata (AC) con potenze fino a 11 kW, sia a corrente continua (DC) con potenze fino a 125 kW. I prezzi della Q4 Sportback e-tron partono da 47.750 euro, ma la nostra versione 50 e-tron quattro costa 75.500 euro.