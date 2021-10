Audi H-Farm e Careʼs, experience a 360 gradi sul futuro sostenibile

Un costruttore auto che guarda al futuro oggi investe nella trazione elettrica , ma sbaglia chi credesse che tutto finisca lì. Perché lʼauto elettrica si muove in un mondo che della sostenibilità fa una filosofia e una strategia dʼazione. Concetti come tutela del territorio, economia a chilometro zero, efficienza delle risorse energetiche, innovazione, entrano in egual misura nellʼargomento sostenibilità, e a dimostrarcelo nei fatti è Audi , con le sue iniziative a sostegno di H-Farm e Careʼs Challenge .

Tra Roncade, in provincia di Treviso, dove si trova il campus H-Farm, e Brunico e Plan de Corones in Alto Adige dove si è svolto il Careʼs Challenge, Audi ha messo in atto tutta la sua “Corporate Social Responsibility”, quellʼapproccio sistemico al concetto di sostenibilità. Lʼha fatto mettendo a disposizione delle iniziative la sua gamma di vetture elettriche BEV, sempre più ampia e articolata: dai Suv nativi elettrici Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback alla famiglia e-tron che comprende 5 versioni, inclusa la sportivissima GT RS da 646 CV e 830 Nm di coppia massima, praticamente lʼAudi di serie più potente di sempre.

H-Farm e FutureShots ‒ La strategia Audi in fatto di mobilità è stata battezzata “Vorsprung 2030” (vantaggio), e in effetti a Ingolstadt sembrano avere una visione superiore su quel che sarà il pianeta alla fine del decennio. Ecco perché occorre aprirsi a contesti altri, contaminarsi con idee nuove che suscitino la creatività. La partnership di Audi con H-Farm, ormai al quarto anno, è paradigmatica perché lega i temi dellʼinnovazione, delle tecnologie sostenibili a quelle dello sviluppo economico.

Nel Campus di Roncade i giovani e le loro start up sono supportati nella creazione di nuovi modelli di impresa e proiettati verso la trasformazione digitale delle aziende. Audi stessa ha avviato un percorso di formazione presso H-Farm: Audi We generation, supportando gli scorsi 1 e 2 ottobre FutureShots, l’evento con 40 speaker e panel dedicati al digital lifestyle, alla finanza, al turismo lento e ai new media.

Careʼs Challenge 2021 ‒ Dal Veneto a Brunico per valorizzare il territorio e, al tempo stesso, mischiarsi con altre culture, altri sapori. È il senso di Careʼs Challenge 2021 – the ethical Chef Days, il progetto di Norbert Niederkofler di cui Audi è per il sesto anno consecutivo “title sponsor” e ha messo a disposizione degli ospiti una flotta di 10 vetture della gamma e-tron. Chef pluristellato del Ristorante St Hubertus di San Cassiano, Norbert ha allestito allʼAlpiNN Food Space & Restaurant di Plan de Corones il quartier generale della filosofia “Cook the Mountain”, con oltre 25 chef italiani e internazionali ‒ molti dei quali insigniti della Stella verde Michelin per lʼimpegno etico dimostrato ‒ a offrire le loro experience di gusto.