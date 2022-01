Audi R8 V10 Performance RWD, trazione posteriore e tanti cavalli

Lʼiniezione di potenza è di quelle ragguardevoli, 30 cavalli in più per 570 complessivi , il giusto booster per affrontare le nuove sfide della sportività. Stiamo parlando di Audi R8 , nella nuova variante V10 Performance RWD a trazione posteriore, che rappresenta una delle più belle novità di questo gennaio 2022.

Supercar Coupé e Spyder Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Ufficio stampa 26 di 30 Ufficio stampa 27 di 30 Ufficio stampa 28 di 30 Ufficio stampa 29 di 30 Ufficio stampa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

La coppia anche aumenta (+10 Nm), e con 550 Nm di erogazione la nuova Audi R8 V10 Performance RWD è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi. Insomma, una vera belva, che Audi propone sia in carrozzeria Coupé che Spyder, e sicuramente la versione della R8 più vicina alla R8 LMS GT4 che gareggia nelle competizioni endurance. Impressionante le prestazioni che suscita il motore 10 cilindri 5.2 aspirato, capace di raggiungere la velocità massima di 330 chilometri orari. La trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti è stata adattata alla trazione posteriore.

Motore V10 che si accompagna a un assetto adattato in funzione della trazione posteriore, per drift controllati e puro divertimento al volante, mentre per la prima volta sulla R8 Audi rende disponibili i freni carboceramici e lo sterzo dinamico. Alle prestazioni contribuiscono anche i materiali leggeri impiegati, dallʼalluminio alla fibra di carbonio. La versione coupé pesa appena 1.590 chili e la decappottabile 1.695 chili. Sul mercato italiano lʼauto sarà proposta in 10 tinte di carrozzeria, tra le quali spicca la “Blu Ascari” metallizzata riservata, finora, alla R8 V10 integrale. Prezzi da 168.650 euro per la Coupé e da 181.950 euro per la Spyder.

Audi R8 V10 Performance RWD

Nello speciale motori anche la