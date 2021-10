Audi R8 V10 performance RWD, su strada come su pista

LʼAudi R8 di derivazione racing Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nata da una costola della R8 LMS GT4 da competizione (dove LMS sta per Le Mans), con cui condivide oltre il 60% dei componenti, la Audi R8 V10 performance RWD dispone per la prima volta di freni carboceramici e di Sterzo dinamico. E ciò la rende lʼAudi più simile a un’auto da corsa fra quelle in produzione. Di serie ha il differenziale meccanico autobloccante, che consente drift controllati e prestazioni mozzafiato: con 550 Nm di coppia massima, il V10 aspirato di cilindrata 5,2 litri accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi (3,8 secondi la Spyder) e raggiunge la velocità massima di 329 km orari.

Le prestazioni di Audi R8 V10 performance RWD si devono anche alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, adattata alla trazione posteriore, e alla leggerezza della scocca “Audi Space Frame” in alluminio e plastiche rinforzate con fibra di carbonio. Alla fine la versione coupé pesa appena 1.590 chili e la decappottabile 1.695 chili. I pesi sono ripartiti 40/60 tra assale anteriore e posteriore, per favorire appunto la trazione al retrotreno, e contribuiscono al dato anche i cerchi in lega da 19 o 20 pollici, più larghi dietro nel caso si opti per gli pneumatici racing 305/30 R20 rispetto ai 245/30 R20 all’avantreno.

Sono 10 le tinte di carrozzeria previste per la nuova Audi R8 V10 performance RWD, tra le quali spicca la “Blu Ascari” metallizzata riservata, finora, alla R8 V10 integrale. Il pacchetto design opzionale include i rivestimenti in Alcantara e pelle total black, con cuciture a contrasto blu e gli inserti in carbonio lucido. I sedili a guscio son a richiesta, mentre la strumentazione di bordo poggia sul Virtual Cockpit da 12,3 pollici, di serie. La vettura è già ordinabile, ma arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre 2022, con prezzi da 168.650 euro per la Coupé e da 181.950 euro per la carrozzeria Spyder.