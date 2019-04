Audi R8, in arrivo le versioni da 620 cavalli

Le nuove Audi R8 in arrivo sul nostro mercato hanno di serie i cerchi in lega da 19 pollici, le sospensioni magnetoreologiche regolabili, il pacchetto look nero lucido con i “sideblade” in argento metallizzato. Allʼinterno il volante sportivo multifunzione rivestito in pelle, il sistema di navigazione, l’ausilio al parcheggio con retrocamera e i sedili sportivi in pelle Nappa, regolabili elettricamente e riscaldabili. Sulla versione Performance da 620 CV sono disponibili finiture in nero lucido, carbonio o titanio opaco per l’inserto allo spoiler anteriore, le minigonne e l’estrattore. Debutto infine di nuove tinte metallizzate: grigio Kemora e blu Ascari, mentre i cerchi da 20 pollici ultraleggeri sono optional.