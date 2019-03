Audi lancia in Italia le nuove TTS Coupé e Roadster

Il motore 2.0 TFSI si abbina al cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale permanente quattro . Ha il filtro antiparticolato di serie, cosa non scontata per un motore a benzina, e rispetta dunque gli standard sulle emissioni più avanzati. Impressionanti le accelerazioni della biposto Audi: da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi la TTS Coupé , mentre la Roadster vi riesce in 4,8 secondi, e forse è ancora più emozionante se si pensa alla guida con la capote abbassata. Di serie ci sono gli ammortizzatori regolabili “Audi magnetic ride”, con taratura specifica S e sterzo progressivo.

Dal punto di vista estetico, le nuove TTS non mutano lʼimpronta del primo modello, così originale nel contesto di sportive Audi. Si notano sulla biposto tedesca le ampie prese d’aria laterali e lʼormai tradizionale sportello del serbatoio, che non prevede il coperchio, così la pistola può essere inserita direttamente nel manicotto come nelle auto da competizione. Sulla coda spiccano gli sfoghi per l’aria sotto i gruppi ottici, l’estrattore maggiorato e i quattro terminali di scarico. I cerchi in lega da 18 pollici sono standard, ma a richiesta sono disponibili da 19 e 20 pollici.