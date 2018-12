Audi lancia la terza generazione della baby TT

Le nuove Audi TT si arricchiscono di contenuti, ma mantengono fermi alcuni punti del loro successo. Il tradizionale sportello del serbatoio senza coperchio , ad esempio, così che lʼautomobilista possa inserire la pistola erogatrice direttamente nel manicotto, come unʼauto da corsa. Di serie sono poi i retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, mentre a richiesta i fari a matrice di LED che sono una prerogativa del marchio Audi. Molto belli gli interni, tra cui spicca un rivestimento in pelle nappa marrone mocassino con cuciture a contrasto, che cita le prime Audi TT del 1998. Di serie il Virtual Cockpit e il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select.

Le sportive tedesche hanno un bel caratterino. La versione più potente da 245 CV Coupé ha la trazione integrale permanente quattro e il cambio automatico S tronic, ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. La Roadster aggiunge appena tre decimi in più. La più “pacata” 40 TFSI da 197 CV scatta invece in 6,6 secondi sullo 0-100 e anche qui siamo in piena eccellenza. Il moderno motore 2.0 TFSI vanta infatti il sistema dʼiniezione diretta, la sovralimentazione turbo e la fasatura variabile degli alberi a camme.