Audi Q5 2020, svolta radicale sul mild-hybrid

Piccola svolta ibrida per Audi Q5 , il Suv medio della Casa dei quattro anelli. Il modello 2020, in arrivo da marzo sul mercato italiano, avrà nuove motorizzazioni benzina e diesel, tutte però accompagnate da un sistema mild-hybrid a 12 Volt che ne accresce lʼefficienza e si sposa bene alla trazione 4x4 e al cambio a doppia frizione S tronic.

Il maquillage di Audi Q5 non si limita però alle nuove motorizzazioni. Un Suv premium come questo deve proporre contenuti di pregio e così ecco il climatizzatore automatico a tre zone e il supporto lombare elettrico per lo schienale del guidatore. A livello di elettronica, debutta il sistema di ausilio al parcheggio plus, mentre il Cruise Control è ora di serie su tutte le versioni. Quanto a comfort di marcia, spiccano la funzione start&stop attiva fin dai 15 km/h e la funzione di veleggiamento in fase di rilascio, cioè marcia a motore spento a qualsiasi velocità.

Vediamo adesso i nuovi motori. A gasolio il 4 cilindri 2.0 TDI con tecnologia mild-hybrid a 12 Volt è declinato in tre livelli di potenza: 136 CV, 163 e 204 CV, per coppia massima rispettiva di 320, 380 e 400 Nm. Il 2.0 TDI 190 CV resta a listino, visto che è il motore preferito dalla clientela italiana (vale il 65% delle vendite). A benzina lo stesso sistema è applicato al 4 cilindri 2.0 TFSI da 245 CV, un motore tutto nuovo e abbinato al cambio S tronic e alla trazione quattro. Resta in gamma il top della versione benzina/elettrica ricaricabile plug-in Q5 55 TFSI e quattro, forte di 300 CV di potenza e con una maggiore responsabilità affidata alla trazione elettrica.

Tanti gli allestimenti di Audi Q5 2020, da quelli d’ingresso Sport e Design alle versioni aziendali Business, Business Sport, Business Design, fino al top della S line plus. Tutte beneficiano di un listino ridotto di 1.000 euro, nonostante le nuove dotazioni di serie, e prezzi che partono da 45.200 euro. La versione ibrida plug-in da 57.500 euro, al lordo dellʼecobonus (2.500 euro) previsti dalla normativa vigente.