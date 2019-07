Allo Yacht Club Costa Smeralda 7 luglio 2019 07:35 Mare pulito, Audi e la sfida con One Ocean Foundation Premiere italiana per la Q5 55 TFSI e quattro

Dove il mare è più limpido e i fondali riflettono luci cristalline, Audi e One Ocean Foundation si incontrano per promuovere la salvaguardia degli ambienti marini. A fianco dello Yacht Club Costa Smeralda ‒ di cu Audi è partner da 12 anni ‒ la Casa dei quattro anelli si mobilita per contribuire in modo attivo affinché il nostro pianeta non venga deturpato dallʼinquinamento.

Audi Q5 55 TFSI e quattro Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼoccasione ha permesso ad Audi di svelare in anteprima italiana la Q5 55 TFSI e quattro, che sarà in vendita dal prossimo autunno. In versione ibrida plug-in, questo Suv coniuga versatilità, performance sportive ed elevata efficienza. Con una potenza complessiva di 367 CV e la trazione integrale, è dotata di un motore a combustione (un classico 2.0 turbo benzina) e di un propulsore elettrico con batteria al litio, che consente unʼautonomia di 45 km a zero emissioni ed è facilmente ricaricabile grazie allʼapp my Audi e al servizio Audi e-tron Charging Service. Il cambio è a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Una vettura dalla doppia anima, che in città non genera emissioni perché può marciare in modalità elettrica, ma che, per le lunghe percorrenze, può contare sulle più efficienti prestazioni Audi. La coppia massima di 500 Nm, disponibili già dai 1.250 giri, permette uno scatto sullo 0-100 in appena 5,3 secondi. Per la prima volta la Casa tedesca abbina alla propulsione elettrica la trazione integrale con tecnologia ultra, regalando grande versatilità a unʼauto in cui il guidatore può decidere in autonomia in che modo utilizzare i due propulsori: ai 7 tradizionali programmi di marcia si aggiungono infatti i tre “elettrici” EV, Auto e Hold. A listino la Q5 55 TFSI e quattro costa da 63.300 euro.

Lʼorizzonte di unʼauto così concepita è proiettato verso un maggior rispetto dellʼambiente, che non faccia tuttavia rimpiangere i motori 100% a combustione interna. Un simile approccio spiega il forte legame con lo Yacht Club Costa Smeralda, intensificatosi negli ultimi due anni attraverso il sostegno allʼattività di One Ocean Foundation. Audi promuove infatti la Charta Smeralda, un documento teso alla “salvaguardia dei mari con piccole azioni alla portata di tutti”, riducendo lʼimpatto delle attività quotidiane dei cittadini.