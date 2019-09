Mobilità ecosostenibile 6 settembre 2019 08:00 Arrivano in Italia le Audi Q5 ibride plug-in Due versioni 50 e 55 TFSI e quattro S tronic

Eccola pronta per il mercato italiano la nuova Audi Q5 plug-in hybrid. Lʼavevamo lasciata a luglio in Costa Smeralda, dove Tgcom24 ha avuto modo di provarla, e adesso sbarca nelle concessionarie della Casa dei quattro anelli. In realtà le versioni ibride del Suv best-seller Audi sono due: la 50 TFSI e quattro S tronic e la 55 TFSI e quattro S tronic.

Entrambe ibride elettriche con sistema di ricarica plug-in, entrambe con cambio S tronic a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione integrale quattro. Unica differenza la potenza dei motori: 299 CV la 50 TFSI e 367 CV la 55 TFSI. Lʼimpianto frenante elettroidraulico con recupero dellʼenergia deriva da Audi e-tron. La doppia offerta in Italia se lʼè meritata Audi Q5, che dal lancio della prima generazione nel 2009 a oggi è stata consegnata a 72.576 clienti, ciò che ne fa il Suv dʼimportazione più venduto nel Belpaese. Grazie alla Q5, la gamma Audi Q ha raggiunto a fine 2018 il 44% del totale immatricolato Audi in Italia.

La batteria è agli ioni di litio da 14,1 kWh ed è ricaricabile in 7 ore (una notte) con la presa domestica a 230 Volt. Batterie che consentono di percorrere fino a 45 chilometri a zero emissioni, cioè in modalità esclusivamente elettrica. Elevate le prestazioni, i 500 Nm di coppia già dai 1.250 giri favoriscono accelerazioni da scattista, a fronte di consumi irrisori: con un litro di benzina si fanno fino a 47 km! Per emissioni di CO2 pari a 48 grammi/km. La versione 50 TFSI sviluppa 450 Nm di coppia massima e rientra negli incentivi previsti dallʼecobonus.