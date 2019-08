Elettrico, non si torna indietro 2 agosto 2019 07:30 Audi e-tron 50 quattro, il Suv pulito che fa 300 km Nuovo, efficiente sistema di ricarica rapida

Per Audi si tratta soltanto di un nuovo step di potenza, ma per molti è unʼaltra dimostrazione che dallʼera elettrica non si torna più indietro. La nuova Audi e-tron 50 quattro è la versione meno potente (si fa per dire) del Suv 100% elettrico, capace con i due motori elettrici ‒ uno allʼavantreno e uno al retrotreno ‒ di erogare fino a 313 CV di potenza e, a batterie cariche, di percorrere 300 chilometri.

In Italia a fine anno da 75.000 euro Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ma lʼaspetto più eclatante di Audi e-tron 50 quattro è che in 30 minuti scarsi, col sistema di ricarica rapida a 120 kW, ottiene lʼ80% dell’energia complessiva. Un salto in avanti quanto a funzionalità dʼesercizio rispetto alla versione e-tron 55 TFSI quattro, già a listino. La nuova versione 50, poi, con 540 Nm di coppia massima, è in grado di accelerare da 0 a 100 orari in 7 secondi circa, per una velocità massima autolimitata a 190 km/h. Va detto che, in condizioni ordinarie, il Suv si avvale del solo motore elettrico posteriore.