Audi presenta la nuova A3 Sportback g-tron a metano

La lotta ai cambiamenti climatici, per un costruttore dʼauto, passa per grandi strategie ma anche per piccoli passi. Lo dimostra bene Audi , che sta intensificando i processi di elettrificazione della gamma, ma non smette di guardare al presente sicuro del gas ‒ gpl e metano ‒ lanciando la nuova A3 Sportback g-tron .

In questi giorni Berlino ospita il Greentech Festival, di cui Audi è socio fondatore. Una rassegna che promuove la sostenibilità e i comportamenti virtuosi da parte delle aziende. La Casa di Ingolstadt ha promesso che entro il 2050 tutte le sue attività saranno “carbon neutral”, cioè i processi produttivi non immetteranno nellʼatmosfera più CO2 e agenti inquinanti di quanti non siano assorbiti dalle stesse attività dellʼazienda. Testimonial del Festival berlinese sarà la Audi Q4 Sportback e-tron, concept di crossover sportivo al 100% elettrico.

In Italia (e altri Paesi) si guarda però ancora con attenzione allo sviluppo di modelli a gas naturale, come la A3 Sportback g-tron in arrivo per la fine del 2020. Farà compagnia alle altre Audi g-tron ma con motore 2.0 da 170 CVcome A4 Avant e A5 Sportback. Audi A3 Sportback g-tron è unʼibrida, perché il motore 1.5 TFSI turbo benzina da 131 CV può marciare anche a metano, forte peraltro di 200 Nm di coppia a soli 1.400 giri al minuto. Una versione a basso impatto inquinante ma che non rinuncia alla verve dinamica di Audi A3, capace comʼè di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi. Evoluto il cambio di questa versione, lʼautomatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.

Lʼautonomia di marcia garantita dal metano è pari a 445 km, in virtù dei tre serbatoi per il gas: due da 14 kg e uno da 4 vicino al serbatoio da 9 litri di benzina. Questʼultimo diventa il carburante succedaneo in caso di assenza del metano. Per il resto lʼauto vanta le stesse dotazioni della quarta generazione di Audi A3 Sportback, con la strumentazione digitale (Virtual Cockpit) e i tanti dispositivi elettronici di sicurezza (ADAS). Nonostante i serbatoi presenti, il vano bagagli assicura una discreta capienza da 280 a 1.100 litri.