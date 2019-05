Su A3, A4 Avant e A5 21 maggio 2019 07:05 Audi rilancia la gamma g-tron a metano Nuovi motori e nuovi serbatoi leggeri

Non cʼè soltanto la trazione elettrica e ibrida elettrica nella prospettiva Audi. Il metano, quello della gamma g-tron, ha ancora un ruolo rilevante e la famiglia di modelli g-tron si rafforza con tre vetture di nuova concezione: A3 Sportback, A4 Avant e A5 Sportback. Con tutti i vantaggi che ne derivano per lʼesenzione o riduzione del bollo e per lʼaccesso alle ZTL cittadine.

La nuova Audi A3 Sportback g-tron ha un motore tutto nuovo: il 1.5 turbo da 131 CV, che prende il posto del 1.4 TFSI 110 CV. La sovralimentazione mediante turbina a geometria variabile permette unʼerogazione di coppia pari a 200 Nm fin dai 1.400 giri, così da strappare buone prestazioni e contenere al contempo i consumi e le emissioni. Il cambio è a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, come anche per le più grandi A4 Avant g-tron e A5 Sportback g-tron. Il motore di questi due modelli è però il performante 2.0 TFSI da 170 CV, con coppia massima di 270 Nm.

Grande novità sta nel fatto che sullʼA3 Sportback g-tron i serbatoi per il metano passano da due a tre, con la nuova bombola in acciaio collocata sotto il divanetto. I due serbatoi principali stanno nel fondo del vano bagagli, tolgono poco spazio al carico e, grazie alla loro struttura in fibra di carbonio e fibra di vetro, sono più leggeri del 50% rispetto a prima. Il terzo serbatoio, più piccolo, porta a 17,3 i kg totali di gas a disposizione, per un’autonomia a metano di circa 400 chilometri. Il serbatoio della benzina ha una capacità di 9 litri e contribuisce all’omologazione monofuel della A3 Sportback g-tron.