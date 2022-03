Audi e Ghedina a Cortina con la RS e-tron GT

Lʼiniziativa a Cortina accanto a Kristian Ghedina sʼinserisce a pieno titolo nella lunga collaborazione (sono 14 anni consecutivi!) fra

Audi e la Federazione Italiana Sport Invernali

Verba

. Le sue vetture sono fornite alle atlete che gareggiano nella Coppa del Mondo di Sci, e Cortina è una delle tappe più attese e prestigiose della stagione. Una partnership che avviene anche sul piano della comunicazione, e lo dimostra questo video emozionale realizzato da(Gruppo DDB Italia), che mette insieme sportività e rispetto dell’ambiente.

Prima Granturismo elettrica dei quattro anelli, sviluppata da

Audi Sport

RS e-tron GT

, la meravigliosaè in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di passare da 0 a 200 km/h in meno di 11 secondi. Una vera sportiva, performante e adrenalinica, dotata di trazione integrale ma elettrica, e capace di percorrere fino a 487 chilometri a emissioni zero con una sola ricarica delle batterie.