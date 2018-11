Aston Martin deposita i progetti del Suv DBX

Al Suv dunque non rinuncia nessuno e, dʼaltronde, se altre blasonate Case inglesi lʼhanno fatto (persino Bentley e Rolls-Royce), allora anche Aston Martin vuole essere della partita. A partire dal 2020 sarà commercializzata la versione V8 del DBX (in queste immagini ancora in versione prototipo), un 4 litri biturbo benzina da 510 CV di derivazione AMG, dunque Daimler. Lʼobiettivo è fissato a 3.850 unità vendute nel primo anno di produzione, portando così il brand inglese sopra la soglia delle 10 mila unità vendute nel 2021. Più avanti toccherà alla motorizzazione V12, che sarà fornita da Ford come da accordi pregressi con il colosso americano, ex proprietario Aston Martin. Infine ci sarà anche una versione ibrida plug-in, grazie alla collaborazione con Mercedes.