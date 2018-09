Aston Martin Rapide E, la supercar elettrica inglese

Bella e slanciata con la sua figura di coupé 4 porte, la Rapide E è il frutto della collaborazione tra Aston Martin e la Williams Advanced Engineering. Disporrà di due motori elettrici, che insieme erogheranno 610 CV di potenza e 950 Nm di coppia massima, per prestazioni che soltanto le supercar elettriche sanno assicurare. Ma qui in gioco non cʼè soltanto il discorso sportività, bensì anche quello delle nuove sfide e della capacità delle piccole factory britanniche di farvi fronte. Lʼinnovativo sistema di batterie da 800 V, le 5.600 celle agli ioni di litio e il caricabatterie DC/DC facilitano la ricarica veloce, anche con reti a 400 V, per una fruibilità maggiore (e tuttʼaltro che scontata) di questo tipo di vetture.