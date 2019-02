Aria di primavera e Mercedes saggia le sue decappottabili

Lʼaria di primavera che si respira in questi giorni sta portando le Case auto ad anticipare la stagione delle loro decappottabili. Molte sono già state annunciate, ma Mercedes è già pronta a mandarle su strada. Una, la Mercedes SLC Final Edition , sarà in vendita da domani 22 febbraio; lʼaltra è la SL Grand Edition , sontuosa ammiraglia cabriolet attesa a metà marzo.

Lʼaspetto più particolare della SLC Final Edition è il colore Giallo Yellowstone della carrozzeria . Un omaggio al colore della prima Mercedes SLK del 1996, la due posti roadster che segnò unʼepoca e dalla quale lʼ attuale SLC deriva. La Final Edition è ovviamente una serie speciale, che si avvale di un ricco equipaggiamento per gli interni e di esclusive modanature esterne. I cerchi in lega leggera della SLC Final Edition sono AMG a 5 razze color nero lucido. Questa versione è abbinabile a tutte e 4 le motorizzazioni disponibili e avrà prezzi a partire da 41.500 euro .

La Mercedes SL rappresenta lʼapoteosi dellʼuniverso scoperto. La super roadster tedesca è disponibile in due versioni SL 400 da 367 CV e SL 500 da 455 CV e per entrambe cʼè adesso la raffinata Grand Edition, versione a tiratura limitata contraddistinta da finiture cromate lucide e dai cerchi AMG di misura differenziata: 19 pollici davanti e 20” dietro. Il cliente può scegliere tra la carrozzeria nera standard e 4 tonalità metallizzate. Lʼabitacolo svela sellerie in pelle marrone e una superficie a effetto metallizzato splendente per gli altri rivestimenti. I prezzi indicativi dei due modelli sono di 115.000 e 136.000 euro.