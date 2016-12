25 luglio 2016 08:05 Mercedes SLC, la roadster dei sogni Look filante per una piccola due posti

Sulle spalle della nuova Mercedes SLC cʼè una pesante eredità, quella della SLK, la roadster lanciata nel 1996 e che in 20 anni ha conquistato più di 700 mila clienti nel mondo. Un patrimonio da non disperdere, anche per lʼoriginalità del modello: due posti secchi, assetto basso e quel tetto rigido ritraibile (hard-top) che sarebbe poi stato copiato da tutti i costruttori di auto premium. La SLC ha quindi il compito di rinnovare sì, ma nella continuità.

Tgcom24 lʼha provata tra le colline toscane, nella versione SLC 300 con motore 4 cilindri benzina da 245 CV e cambio automatico a 9 rapporti, lʼormai notissimo 9G-Tronic. Una versione che non sarà tra le più vendute, ma comunque al top della gamma e con contenuti tecnici importanti. Facile da guidare, anche se leggera e con tendenza a “prendersi” tutta la strada se non le si tengono bene le redini, la SLC ha uno sterzo preciso e diretto. Tramite il Dynamic Select ‒ proposto di serie ‒ il guidatore cambia lʼassetto della vettura premendo semplicemente un pulsante. Nellʼoffensiva di decappottabili lanciate questa primavera da Mercedes ‒ Classe C Cabrio, SL, Classe S Cabrio ‒ la roadster SLC ci sta a meraviglia.

La SLC accentua il look dinamico e il carattere sportivo della roadster Mercedes. Il frontale ha una inedita mascherina del radiatore, a forma di diamante e che sembra quasi un’estensione del cofano motore affusolato. I fari a LED seguono il raggio di curva e gli abbaglianti diventano in automatico anabbaglianti se sʼincrocia un altro veicolo nel senso opposto di marcia. Il celebre hard-top adesso è azionabile anche in movimento, fino a 40 km/h. La SLC si rivela unʼauto da vivere tutto lʼanno, non soltanto dʼestate, perché dispone dei sedili riscaldati e dellʼAirscarf, la sciarpa dʼaria calda dietro la nuca, per godere della capote abbassata anche con temperature più basse.