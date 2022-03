Aprilia Tuareg 660 e le altre sorprese della gamma 2022

Le 125 sono da sempre il vanto della Casa di Noale. Ora i modelli RS 125 e RS 125 GP Replica presentano un allestimento di serie più ricco, che comprende il cambio elettronico quickshift e il coprisella passeggero. Il motore monocilindrico a 4 tempi e 4 valvole da 11 kW (15 CV circa) è nuovo e di serie ci sono anche l’ABS a doppio canale e lo pneumatico posteriore maggiorato da 140 mm. Nel restyling estetico anche le luci a LED e la strumentazione totalmente digitale. Nuovo colore acceso “Red Flash” poi per Aprilia SX 125 e RX 125, questʼultima anche con livrea Silver Alien.

Il modello inedito è però Aprilia Tuareg 660, la cui ergonomia di guida è stata studiata per il fuoristrada, con manubrio ampio e alto, un girovita snello per facilitare i movimenti in sella e lʼelevata escursione delle sospensioni. È disponibile sia con potenza piena di 80 CV che da 48 CV per chi ha patente A2, a prezzi da 12.000 euro. Novità 2022 è anche la Tuono 660 Factory, sportiva con sospensioni completamente regolabili e 100 CV di potenza. La dotazione elettronica è da autentica superbike e prevede l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e la piattaforma inerziale a sei assi, oltre al pacchetto completo APRC di Traction Control, regolazione del freno motore e mappe motore regolabili. Di serie anche il coprisella del passeggero, il cambio elettronico quick shift. Prezzi da 11.000 euro.

Nella stessa fascia di cilindrata Aprilia svela poi la RS 660 Limited Edition, edizione speciale di 1.500 pezzi con livrea a stelle e strisce perché esordisce nella serie MotoAmerica, molto amata oltre Atlantico. Prezzo intrigante di 11.990 euro. Al vertice ci sono poi le moto da un litro, la superbike RSV4 Factory e la Tuono V4 Factory, la prima forte di 217 CV e con ciclistica racing, la seconda una naked stradale che sa come divertirsi anche in pista. Per entrambe è ora disponibile la grafica total black Ultra Dark, per prezzi di 26.000 euro la RSV4 Factory e 20.000 la Tuono V4 Factory.

Nello speciale motori anche la Aprilia Tuareg 660