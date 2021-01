Aprilia svela la Tuono 660, naked da impazzire

Leggera e agilissima, con più gradi di potenza (è disponibile anche in versione da 35 kW per patentati A2), la nuova Aprilia Tuono 660 arriverà a febbraio nelle concessionarie italiane, a prezzi indicativi attorno ai 10 mila euro. Di serie ha il gruppo ottico anteriore triplo a LED, dotato di luci diurne. Le qualità stradali sono da vera sportiva e non poteva essere altrimenti visti i “maestri” da cui ha tratto ispirazione: la Tuono 4 cilindri 1100 è una maxi-naked di grande esuberanza ma che si guida in posizione rialzata, mentre la RS 660 nasce direttamente dallo sviluppo in pista.

Lʼergonomia è forse il tratto che maggiormente distanzia la Tuono 660 dalla “cugina” RS 660. Il telaio e il forcellone sono realizzati entrambi in alluminio pressofuso, con sospensioni Kayaba regolabili e il manubrio alto che favoriscono un più facile controllo della moto. Il due cilindri Aprilia (e 95 cavalli non sono pochi per la cilindrata) è reattivo e sprintosissimo, ideale per rispondere al primo obiettivo di questa naked: garantire il divertimento su strada. Un approccio estetico a questʼobiettivo lo si coglie già con la doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica, sviluppata in galleria del vento.

La cifra tecnica della Aprilia tuono 660 si rivela nell’acceleratore elettronico Ride-by-Wire, che permette di amministrare al meglio la suite di controlli elettronici, tra cui il Traction Control multilivello, il Cruise Control, l’engine brake e l’ABS. Cinque i Riding Mode, tre dedicati alla strada e due alla pista. La nuova Tuono 660 è disponibile in tre colorazioni: Concept Black, Iridium Grey e l’esclusivo Acid Gold che già conosciamo sulla RS 660.