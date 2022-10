Aprilia celebra 30 anni dal primo titolo mondiale con la RSV4 XTrenta

Ma questʼanno corrono anche i 30 anni dal primo titolo iridato Aprilia , che sarebbero poi diventati 54! Per celebrare la ricorrenza Noale ha preparato la serie speciale RSV4 XTrenta , prodotta in soli 100 esemplari numerati.

Una superbike che nasce dal know-how

Aprilia Racing

prima moto al mondo dotata di ali posteriori e lʼala inferiore “Under Wing”

motore V4, potenziato fino a 230 CV

tutte le parti della carenatura sono in carbonio

e dalle tecnologie della MotoGP, ed è la. Soluzioni che permettono di ottenere le massime prestazioni dale con uno scarico SC Project sviluppato ad hoc per lei. Potente ma leggera, appena 166 CV, la limited edition di Noale sfrutta elettronica e sospensioni racing della RS-GP impegnata nel Mondiale 2022. Inoltree realizzate da PAN Compositi con gli stessi procedimenti utilizzati in MotoGP.

Lʼimpatto visivo è di grande effetto, la carenatura stessa della RSV4 XTrenta incorpora sia le ali anteriori di nuova concezione sia le originali appendici posteriori sul codone, per unʼaerodinamica ottimizzata in ottica racing, il cui carico aumenta del 25% e al contempo riduce del 4% la resistenza.

Base della nuova special Aprilia è la RSV4 Factory 2022

, arricchita fra lʼaltro di filtro aria Sprint Filter che utilizza materiali con specifica MotoGP e Formula 1. Optional è poi il silenziatore full-titanium di derivazione MotoGP, mentre i radiatori acqua e olio sono Taleo Tecnoracing di derivazione Superbike.

La ciclistica poggia su

sospensioni Ohlins

lʼimpianto frenante Brembo

Pirelli Diablo SBK

ciascuna Aprilia RSV4 XTrenta costerà 50.000 Euro