Ancma: moto e scooter elettrici, il 2020 anno della svolta

Per la prima volta le moto elettriche e gli scooter elettrici in Italia hanno superato la soglia delle 10.000 unità annue vendute . È successo lo scorso anno, complice la pandemia, che ci ha insegnato a guardare diversamente al nostro modo di spostarci. Un boom che fa il paio con le eBike , vendute in oltre 40 mila pezzi in più rispetto al 2019!

Il covid appunto, a cambiare le nostre spese e le nostre abitudini di guida, almeno per le due ruote. In un mercato che si era praticamente azzerato nel secondo trimestre 2020, cʼè stata poi la svolta nella seconda parte dellʼanno, e malgrado tutte le critiche, i bonus bici alla fine hanno funzionato. Fino a 500 euro per salire in sella a una bici nuova (o su un monopattino elettrico) devono esser stati un incentivo interessante per molti, così alla fine dellʼanno la vendita di moto e scooter a emissioni zero è aumentata dellʼ84,5% rispetto al 2019: 6.088 scooter elettrici (+ 269%); 377 motociclette elettriche (+126%); 4.378 ciclomotori (+8,3%). Per un totale di 10.843 unità.

A diffondere i dati è Confindustria ANCMA, l’associazione nazionale dellʼindustria delle due ruote, che include anche la sua filiera. In un anno segnato dallʼassenza di Eicma, il Salone delle due ruote che Ancma organizza a Milano a novembre, i numeri fanno ben sperare, anche se con moderazione, visto che a gennaio 2021 si è già registrata una prima flessione: ‒ 16% rispetto a gennaio 2020 (mese che non fu coinvolto nellʼemergenza sanitaria).

In calo a gennaio 2021 soprattutto gli scooter, segmento che in Italia è dominato dalla gamma Honda SH, best-seller anche nel 2020 con 10.204 unità immatricolate del modello 150, mentre SH 125 si è attestato a 8.732 unità e SH 300 a 6.703. Molto bene, però, vanno anche gli scooter Piaggio, con Beverly 300 ABS a 7.743 unità vendute e Liberty 125 ABS a 5.869 unità.