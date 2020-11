Nuovi Honda SH, in arrivo il 350i e il Mode 125

Al tavolo degli scooter metropolitani Honda rilancia e lo fa con un “all in” che ha tutta lʼaria di sparigliare il banco. Dʼaltronde la gamma SH è lʼincontrastata best-seller sui mercati europei fra gli scooter di ogni cilindrata, e le nuove versioni SH Mode 125 e SH 350i , entrambe Euro 5, non potranno che confermarne il dominio anche per il 2021.

Partiamo dalla SH 350i, la versione inedita di 350 centimetri cubici e top di gamma, che presenta il nuovo motore eSP+, il più potente della famiglia SH con 29,4 CV (4 in più della precedente versione 300) e una cilindrata maggiorata. Sviluppa una coppia più elevata a qualsiasi regime, garantendo sempre le massime prestazioni. Honda ha ridisegnato il telaio per permettere al suo scooter di risparmiare peso rispetto alla versione 300, mentre la nuova carenatura esalta il look dʼinsieme, già rinvigorito dalle luci full LED e dal rinnovato cruscotto LCD.

Se dal 1984 la famiglia di scooter Honda è in grado di conquistare i centauri dʼEuropa è anche per gli equipaggiamenti di spessore, a cominciare dal Controllo di Trazione Honda (HSTC), una dotazione motociclistica presente anche qui. Come sono presenti la Smart‑Key e lo Smart‑Top Box, mentre nel vano sottosella, che può ospitare un casco integrale, cʼè adesso una presa USB di tipo C. Nuova funzione per le frecce, che includono ora il lampeggìo della frenata di emergenza. Per la fabbrica di Atessa, in Abruzzo, dove gli Honda SH sono prodotti, un ulteriore conferma della loro eccellenza industriale.

Honda SH Mode 125

Al livello dʼingresso alla gamma cʼè il rinnovato SH Mode 125, anche lui con le luci full‑LED e la Smart-Key. Nel 2021 saranno 20 anni dal debutto della prima Honda SH di cilindrata 125 (nel 1984 debuttò il 50), vero modello principe della famiglia. La prima versione SH Mode 125 è del 2014 ma ora lʼevoluzione di stile si vede, cʼè il telaio in acciaio di nuova generazione e le dotazioni hi-tech sono cresciute a dismisura. La pedana piatta offre più spazio e nel vano sottosella cʼè la presa di ricarica USB, mentre i cerchi da 16 pollici sono di nuovo design. Il motore eSP+ a 4 valvole è nuovo, sviluppa poco più di 11 CV e ha lo Start&Stop che incrementa lʼefficienza dei consumi. Ragguardevole il dato: con un litro di benzina, Honda SH Mode 125 fa in media 47,6 chilometri!