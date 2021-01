Bonus mobilità, da oggi nuova chance per chiedere il rimborso

Condizione di non poco conto: tutte le bici e i mezzi vari devono essere stati acquistati tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020. Chi intende richiedere il bonus deve allegare la fattura in pdf (o lo scontrino) e indicare lʼIban per ricevere il rimborso. Insomma, unʼaltra occasione per chi è rimasto tagliato fuori dal “clic day” dello scorso 3 novembre, che aveva visto il pieno di richieste (circa 120 mila), assorbendo tutti i 210 milioni di euro stanziati. Il ministero dellʼAmbiente spiega che “sono stati contabilizzati i fondi necessari per poter soddisfare tutte le richieste di rimborso. Tutti coloro che non lʼhanno ottenuto prima, anche chi non si è pre-registrato, possono richiederlo ora”.

Concepito la scorsa primavera, in piena epidemia, per favorire chi volesse dotarsi di un veicolo ecologico lasciando a casa lʼauto ed evitando i mezzi pubblici, il bonus mobilità è un contributo statale che copre il 60% della spesa, per un massimo 500 euro. Significa che chi acquistasse un veicolo di 500 euro, otterrà un bonus pari a 300 euro (il 60%) e può richiederlo una sola volta. Per ottenerlo, però, occorre essere residenti allʼinterno delle 14 Città metropolitane, nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con più di 50.000 abitanti. Il link utile di riferimento è www.bonusmobilità.it.