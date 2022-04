Alpine, la nuova gamma A110 con una spinta in più

La nuova gamma A110 si propone per il 2022 nella versione base, in quella A110 GT Gran Turismo e A110 S Sportiva . Agili e leggere, montano tutte il 4 cilindri turbo 1.8, da 252 CV la A110 e da 300 CV la GT e la S, montato posteriormente.

Per tutte il cambio è automatico Getrag doppia frizione e 7 rapporti

Alpine A110

due altre versioni da 300 CV

per le quali lo scatto sullo 0-100 si compie in soli 4,2 secondi

, ma quel che spicca è la procedura di “launch control”, nella quale uno dei 4 cilindri viene temporaneamente escluso per fornire un sound di tipo racing. L’è la porta d’accesso alla gamma della biposto francese, e con i suoi 320 Nm di coppia già a 2.000 giri è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi. Coppia che sale a 340 Nm sulle. La francesina è insomma una vera supercar, ma grazie alla piccola cubatura del motore non si rivela particolarmente esosa alla pompa di benzina.

La

Nuova Alpine A110 S

kit Aerodinamico con alettone posteriore

Michelin Pilot Sport 4

è il top di gamma e monta il telaio “Sport”, mentre la A110 GT ha lo stesso telaio della versione base. Con la S abbiamo fra le mani una vera auto da corsa, dotata di pneumatici semi-slick e di un, che permette le massime performance. Il tocco in più è poi dato dall’esclusiva carrozzeria bicolore Arancio Fuoco/Nero Profondo, soluzione sportiva quanto elegante. Su questa e la GT i cerchi sono da 18 pollici, gli pneumaticidi misura 215/40 all’anteriore e 245/40 al posteriore, mentre nell’abitacolo spiccano i sedili Sabelt.

Con la gamma 2022 il brand sportivo del gruppo Renault adotta anche il nuovo sistema multimediale Alpine, con touchscreen da 7 pollici, connettività Bluetooth e due prese USB, più la compatibilità con i dispositivi Apple e Android. Tanti i pack disponibili a richiesta, tra cui il Park Assist per lʼassistenza di parcheggio e la parking camera.

I prezzi italiani partono da 60.800 euro per lʼAlpine A110

salgono a 70.850 euro per la nuova Alpine A110 GT e arrivano ai 73.050 euro della nuova Alpine A110 S