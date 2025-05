Alpine A390: la nuova fastback elettrica

Gli interni dell’Alpine A390 sono un insieme di sportività e ricercatezza applicata sulla scelta di materiali e accostamenti. Davanti al guidatore ci sono due schermi grandi 12,3" e 12", rispettivamente per quadro strumenti e sistema multimediale, ma per alcune funzioni (il climatizzatore per esempio) ci sono i tasti fisici, invece sul volante sportivo in pelle Nappa blu sono stati inseriti i comandi per regolare l’audio, le modalità di guida, i sistemi di assistenza, il telefono, l’assistente vocale e le modalità di visualizzazione della strumentazione. Belli i due pulsanti colorati in alluminio che servono per settare il livello di frenata rigenerativa, fino alla modalità “one pedal”, oppure il boost di potenza per i sorpassi e il launch control. Non male la capacità del bagagliaio, che ha un volume massimo di 532 litri, con la possibilità di crescita grazie alla modulabilità offerta dal doppio fondo opzionale.