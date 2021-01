Alfa Romeo Tonale, per i britannici è lʼauto del 2021

Quale sarà la novità automobilistica più importante del 2021 ? Per gli inglesi di “ What Car ?”, una delle più popolari riviste dʼauto dʼoltre Manica, non ci sono dubbi: sarà lʼ Alfa Romeo Tonale . Il Suv compatto si è così aggiudicato il “ Reader Award ”, un premio assegnato dai lettori nellʼambito dell’autorevole concorso Car of the Year 2021.

Lʼentusiasmo per il Suv italiano, che sarà prodotto a Pomigliano, ha quindi raggiunto anche i cittadini di sua Maestà Elisabetta e lettori (reader) del magazine What Car? Un successo netto, visto che Tonale ha ottenuto più del doppio del secondo classificato, il Suv Ioniq 5 del gruppo Hyundai. Soltanto terza lʼattesa BMW i4. Tutti modelli che debutteranno sui mercati questʼanno, per il Suv Alfa Romeo la data ufficiosa di arrivo dovrebbe essere ottobre. Per i britannici, alle prese con la Brexit, lʼattesa sarà forse ancora più lunga.

La nuova Alfa Romeo Tonale sarà proposta anche in versione ibrida elettrica ricaricabile. Secondo quanto riportato da ClubAlfa.it, il Suv monterà il motore 1.3 turbo benzina da 180 CV e al suo fianco un motore elettrico che, insieme, svilupperanno una potenza di sistema pari a 240 CV. I possessori potranno anche beneficiare di un pacco batterie da 11 kWh, che darà modo di circolare in modalità elettrica con un’autonomia di 50 chilometri.

Per Arnaud Leclerc, responsabile Alfa Romeo dellʼarea EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa): “Tonale rappresenta il futuro prossimo di Alfa Romeo, il primo Suv compatto ibrido plug-in del brand. È straordinario vedere come la combinazione di bellezza e funzionalità di questa vettura abbia catturato l’attenzione degli appassionati che, come noi, sono impazienti di apprezzarla su strada”.