Alfa Romeo Giulia e Stelvio, versioni Veloce TI

Motori Euro 6D Final , dotazioni per la guida autonoma di livello 2 e un inedito allestimento “Veloce Ti” (che sta per Turismo internazionale) al vertice della gamma. Sono alcune delle principali novità delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Model Year 2021 .

Due vetture eleganti e performanti, Giulia e Stelvio rappresentano oggi la miglior produzione del Biscione. Amatissime in Germania (terra non certo priva di tradizioni automobilistiche), tanto che Giulia Quadrifoglio è stata eletta berlina dellʼanno da Bild Sportscars, mentre lo Stelvio è stato eletto Suv dellʼanno da Auto Zeitung. Proprio prendendo a prestito talune dotazioni della versione Quadrifoglio, come i sedili sportivi in pelle e Alcantara e le finiture in fibra di carbonio, nascono le nuove versioni “Veloce Ti”, che esaltano esteticamente la berlina e il Suv Alfa Romeo.

Nel look di carrozzeria spicca, ad esempio, il nuovo paraurti posteriore con skid-plate specifico, e su Giulia le minigonne e lo spoiler in carbonio, mentre su Stelvio ci sono i nuovi cerchi in lega da 21 pollici. I motori di Giulia e Stelvio Veloce Ti sono il 2.0 Turbo benzina da 280 CV e il 2.2 turbodiesel da 210 CV, entrambi abbinati alla trazione integrale Q4 e al cambio automatico a 8 marce con levette dietro al volante. Nellʼabitacolo è possibile collegare wi-fi fino a 8 device e inoltre, con lʼapp “My Alfa Connect” è possibile gestire da remoto molte funzioni delle due auto e comunicare con gli assistenti digitali vocali Alexa e Google Home.

Tra le dotazioni del Model Year 2021 ci sono lʼActive Blind Spot Assist, che monitora gli angoli ciechi posteriori e corregge, se necessario, le manovre di sterzo per evitare la collisione; lʼActive Cruise Control per regolare automaticamente la velocità e la distanza di sicurezza; il sistema di riconoscimenti dei segnali stradali, che utilizza la telecamera di bordo per riportare sul display la segnaletica stradale; il Traffic Jam Assist e lʼHighway Assist per mantenere le corrette traiettorie nel traffico e in autostrada, regolando inoltre la velocità. Prezzi: Giulia MY21 Veloce TI costa da 64.700 euro la motorizzazione diesel e da 65.900 la 280 CV turbo benzina; Stelvio MY21 Veloce TI rispettivamente da 71.200 euro e 72.200 euro.

Nello speciale motori anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio