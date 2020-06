Alfa Romeo, dalla Giulia più sportiva al Suv Tonale

Lunga vita al Biscione. Lo scorso 24 giugno Alfa Romeo ha festeggiato i 110 anni di vita, un lunghissimo lasso di tempo in cui la Casa di Arese ha visto pressoché di tutto. Ha corso in pista e ha vinto, ma ha anche rischiato la sparizione quando i tedeschi, in ritirata alla fine della II Guerra Mondiale, volevano portarsi dietro gli impianti del Portello.