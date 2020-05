Alfa Romeo svela le nuove Quadrifoglio Giulia e Stelvio

Gli anni sulle spalle sono 110 , la ricorrenza cade a giugno, e Alfa Romeo non poteva celebrarli altrimenti che nel segno della sportività. Ecco allora le nuove versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio , le performanti berlina e Suv che si presentano ora con contenuti inediti in termini di tecnologia, connettività e sicurezza.

Le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio si arricchiscono di preziosi alleati tecnici: Akrapovic firma gli opzionali scarichi high-performance, Bosch i sistemi di guida assistita (Adas) di livello 2, per i sedili cʼè la scelta tra pelle e Alcantara oppure i sedili sportivi Sparco con guscio in carbonio. I designer Alfa Romeo hanno poi scelto un volante nuovo, rivestito la leva del cambio in pelle e le cinture di sicurezza sono ora disponibili in nero, in rosso o anche verde. Upgrade di rilievo anche per la tecnologia di bordo, che include ora un nuovo sistema dʼinfotainment con touchscreen centrale da 8,8 pollici.

La dinamicità è sempre quella scalpitante del motore V6 Bi-Turbo benzina 2.9, che eroga 510 CV di potenza e si avvale della trazione integrale Q4 e del cambio automatico a 8 rapporti. Questʼultimo è calibrato per ottimizzare fluidità e comfort di guida, ma è in grado in modalità Race di cambiate fulminee in soli 150 millisecondi. Sulle nuove Quadrifoglio sono montate le sospensioni attive Alfa Active Suspension, con il sistema di controllo dellʼassetto (Alfa Chassis Domain Control).

Quanto a look, la nuova Giulia Quadrifoglio mette in mostra la prestanza dellʼActive Aero splitter, mentre Stelvio Quadrifoglio i possenti ed esclusivi cerchi da 21 pollici. Di serie su entrambe il sistema di scarico Dual Mode a 4 uscite. Altra novità di spicco di queste versioni sono le “Performance Pages”, schermate dedicate che consentono di visualizzare in tempo reale lo stato della vettura. Tra i nuovi colori di carrozzeria cʼè anche il Verde Montreal che vediamo in queste immagini.

Lʼelettronica di sicurezza si avvale di molti dispositivi Bosch, dal sistema che riconosce i segnali stradali al Controllo di velocità intelligente, basati su una telecamera di bordo che riporta le info sul display e avvisa il guidatore del limite di velocità corrente. In più ci sono il Traffic Jam Assist e l’Active Cruise Control. I prezzi delle nuove Alfa Romeo Quadrifoglio saranno leggermente ritoccati rispetto ai modelli uscenti, quindi per Giulia saranno attorno ai 90.000 euro, per Stelvio attorno ai 100.000 euro.