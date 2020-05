Alfa Romeo Giulia GTA, arrivano le livree speciali

Più entusiasmante non potrebbe essere! La Giulia GTA è lʼespressione superba della sportività Alfa Romeo e si rivolge agli appassionati del Biscione che frequentano o sognano la pista. Il progetto “Giulia GTA”, però, è stato concepito anche per offrire un livello di personalizzazione unico ed esclusivo . Da qui le livree dedicate che vediamo nelle immagini.

Il Centro Stile Alfa Romeo ha realizzato delle customizzazioni racing fantastiche per la berlina supersportiva, che ricordiamo sarà prodotta in serie limitata di soli 500 pezzi, tra GTA e la variante estrema Giulia GTAm. Questʼultima con abitacolo a due posti e cinture Sabelt. Lo si vede subito dal frontale, caratterizzato dalla storica “maschera” bianca che fa da contrasto al colore di carrozzeria, e ancora per le strisce longitudinali abbinate e i loghi sul cofano. I colori ‒ giallo ocra e rosso ‒ evocano le Alfa Romeo da corsa più vittoriose, ma cʼè anche una versione “nazionale” con i colori Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal a comporre unʼideale tricolore italiano.

Le nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm derivano dalla versione Quadrifoglio della berlina e montano il motore V6 biturbo di 2,9 litri, potenziato a 540 cavalli! È più leggera di 100 kg rispetto alla Giulia Quadrifoglio, raggiungendo un incredibile rapporto peso/potenza di 2,82 kg/CV, che non ha eguali nella categoria delle berline sportive. A moʼ di esclusività cʼè anche la possibilità per il cliente di scegliere il colore delle pinze freno e, allʼinterno, delle cuciture e del roll bar.

A listino le Giulia GTA e Giulia GTAm sono proposte a prezzi rispettivi di 175.000 e 180.000 euro (inclusa lʼIva al 22%). Le configurazioni online sono possibili all’indirizzo internet https://gta.alfaromeo.com, mentre per le manifestazioni dʼinteresse dedicate sono a disposizione il sito alfaromeo.com o il customer care Alfa Top Care 8002532420.