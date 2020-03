Alfa Romeo Giulia GTA, superba eccellenza

La storia alle spalle, la Formula 1 nel destino e nel presente di Alfa Romeo . Che riporta in auge il marchio GTA per rendere ancora più estrema, più dinamica e più esclusiva la Giulia Quadrifoglio . Eccola la super berlina Alfa Romeo, forte di 540 cavalli, che sarà prodotta in soli 500 esemplari numerati.

La nuova Alfa Giulia GTA nasce per celebrare i 110 anni di vita di Alfa Romeo. E nasce nel segno della Giulia Sprint GTA del 1965, la prima auto del Biscione che recava le stimmate sportive GTA. È un modello 100% “street legal”, vale a dire omologato per la circolazione stradale, ma tutto sviluppato per la pista, per correre senza limiti, e con il supporto stesso della Sauber Engineering, il team di cui Alfa Romeo è partner nel Campionato mondiale di Formula 1. Non è un caso allora che Kimi Raikkonen sia il tester dʼeccezione della vettura.

Il look è già un chiaro imprimatur della super berlina italiana. Le carreggiate sono state allargate di 50 millimetri per supportare la stabilità alle alte prestazioni, le prese dʼaria delineano le fiancate come le minigonne laterali, mentre la coda svela lo scarico centrale in titano firmato Akrapovič e il grande alettone posteriore. Assetto e aerodinamica sono allo stato dellʼarte della sportività. Alfa Romeo ha allestito una variante GTAm ancora più estrema, con lʼabitacolo a due soli posti e le cinture a 6 punti Sabelt come per veri piloti.

Il propulsore è lo stesso V6 di 2,9 litri biturbo benzina della Giulia Quadrifoglio, potenziato di 30 CV rispetto a questa e quindi in grado di erogare fino a 540 CV! Non solo, ma lʼintera vettura è stata alleggerita di circa 100 chili, a tutto vantaggio della dinamicità dellʼauto. Il risultato è un peso che si attesta sui 1.520 kg e un conseguente rapporto peso/potenza di 2,82 kg/CV, ciò che fa della Giulia GTA una fulminante “best in class” tra le berline sportive. Grazie inoltre al Launch Control, Alfa Giulia GTA stacca sullo 0-100 un’accelerazione di 3,6 secondi. Non ancora definiti i prezzi, ma considerando che la Giulia Quadrifoglio costa 86.000 euro, qui sʼipotizzano almeno i 100.000.

