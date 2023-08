Alfa Romeo supercar: il suo nome sarà Milano?

Siete pronti a scommettere su questo nome? La testata specializzata alVolante ha scoperto che all’ufficio europeo dei brevetti la casa italiana ha da poco tempo registrato un altro nome: Milano. Il pensiero dei nostri colleghi di alVolante è andato con fare fulmineo in direzione della nuova supercar che verrà presentata a fine mese, della quale vi ricordiamo, nei paragrafi successivi, l'appuntamento relativo la presentazione (che tutti possono seguire) e qualche ipotesi sui dettagli tecnici che decretano il ritorno di Alfa Romeo in un segmento che per DNA le appartiene da sempre.

L’invito di Alfa Romeo Il brand italiano ha esplicitamente invitato appassionati e addetti ai lavori alla presentazione ufficiale della nuova supercar. Lo ha fatto con una breve nota che recita così: “Mercoledì 30 Agosto alle ore 5.00pm CEST, Alfa Romeo rivelerà al mondo la creatura che nasce dal coraggio e dalla passione di un team che ha voluto realizzare un sogno. Un vero e proprio appuntamento con la storia, un momento unico di pura emozione automobilistica italiana da vivere in prima persona. Per gli appassionati del Made in Italy e di Alfa Romeo sarà un tuffo al cuore. Per coloro che ancora non lo sono, sarà come riemergere da un sonno profondo ed essere catapultati nel sogno più puro. Così nascono le passioni.” Se volete seguire in diretta l’evento che è già entrato nella storia del marchio italiano, potete accedere al seguente live streaming: www.alfaromeo.com/il-coraggio-di-sognare

Per Alfa Romeo è la rinascita In Alfa Romeo parlano da tempo di un modello ad alte prestazioni, che sappia essere simbolo per il Biscione, che sta attraversando un momento rivoluzionario della sua storia. Una fase storica che tutti potranno ricordare, perché Alfa Romeo, come ha sempre fatto, l’affronterà con tutta la sua passione. Non è un caso se, in più di qualche occasione, abbiamo sentito dire dalle voci autorevoli del Marchio sportivo italiano “preparatevi a entrare nel sogno”. Sarà dunque un’auto da sogno, chiamata a raccogliere il testimone della 8C Competizione, prodotta in 500 esemplari coupé e 329 spider tra il 2007 e il 2010.