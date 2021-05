Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, apoteosi sportiva

Centro Sperimentale di Balocco, Vercelli . Qui nel 1965 Autodelta sviluppò la Giulia “Gran Turismo Alleggerita”, per tutti subito GTA. Unʼeredità pesante, ma non temuta da Alfa Romeo , che ha svolto un certosino lavoro tecnico e aerodinamico per sviluppare oggi le nuove “cattivissime” Giulia GTA e GTAm , svelate ieri proprio a Balocco.

Espressione massima dello stile, della tradizione sportiva e del piacere di guida Alfa Romeo, le nuove supersportive montano il motore V6 biturbo 2.9 della Giulia Quadrifoglio, potenziato però da 510 a 540 CV. Unʼiniezione di potenza che combinata ai 100 kg in meno di peso della vettura proiettano le nuove GTA al vertice del segmento delle berline sportive. Il rapporto di potenza specifica pari a 187CV per litro di cilindrata è infatti il best in class, e consente alla nuova GTA di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi!

Molto del lavoro ha coinvolto anche lʼaerodinamica, con il contributo diretto del team Sauber di Formula 1. Il nuovo spoiler posteriore è regolabile in quattro posizioni nel caso della estrema GTAm, che ha pure lo splitter anteriore attivo ed estraibile per lʼuso su pista e, dentro, è priva della panchetta posteriore. Tra le novità delle due auto sono da segnalare i cerchi da 20 pollici con fissaggio monodado, per la prima volta impiegati su una berlina, e il nuovo sistema di scarico centrale Akrapovič in titanio. Specifici sono poi gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect.

Le nuove Alfa Romeo Giuia GTA e GTAm presentano interni in Alcantara, ma non mancano dettagli in fibra di carbonio. Le due vetture saranno prodotte in 500 esemplari, tutti numerati, e lʼacquisto prevede lʼofferta di un casco Bell in livrea speciale GTA, di un telo coprivettura specifico Goodwool e vari altri servizi esclusivi. Per Giulia GTAm è previsto inoltre l’abbigliamento racing completo di Alpinestars. In Italia i prezzi di Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm partono da 175 mila e 180 mila euro, lʼIVA è inclusa.