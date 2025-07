Alfa Romeo e Maserati: due supercar per il 2026

Alfa Romeo e Maserati nuovamente insieme per dare vita alla "meccanica delle emozioni", come recita il noto slogan pubblicitario utilizzato dal marchio del Biscione per evocare l'esperienza di guida intensa e coinvolgente, legata alla passione e al piacere che solo un'auto sportiva sa regalare. Il concetto è chiaramente legato anche alla combinazione di design, prestazioni e tecnologia che, insieme, suscitano emozioni forti a chi è all'interno della vettura. La notizia che arriva dal Goodwood Festival of Speed e che per prima è stata riportata da Autocar, che ha avuto modo di parlare con il Ceo di Alfa e Coo di Maserati, Santo Ficili, è che Maserati e Alfa Romeo starebbero lavorando a una nuova super-GT a combustione. Il risultato potrebbe essere una supercar prodotta in serie limitata, spinta dal V6 Nettuno e dotata di cambio manuale.