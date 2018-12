Al nuovo Citroen Berlingo il premio Autobest 2019

Veicolo ideale per le famiglie e per chi ama trascorrere in movimento il proprio tempo libero, nuovo Citroen Berlingo esprime un design moderno e tecnologicamente avanzato, con ben 19 dispositivi di assistenza alla guida. Il mercato lo sta già premiando, con più di 13 mila unità già immatricolate in Europa in appena 3 mesi dal lancio. Il premio Autobest 2019 va ad aggiungersi a quello, altrettanto prestigioso, di “International Van of The Year 2019” assegnato alla versione commerciale e al Trophée Argus 2019. Per Citroen è il secondo titolo Autobest consecutivo, dopo che la C3 Aircross si era aggiudicata la passata edizione.