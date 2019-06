Car Design Award 2019 25 giugno 2019 08:10 Al brand Citroen e alla nuova Peugeot 208 lo scettro del Design I riconoscimenti assegnati al Castello del Parco Valentino

Il gruppo francese PSA torna con il sacco pieno di premi dal Salone del Parco Valentino. Lo storico e prestigioso “Car Design Award 2019” è stato attribuito a Citroen per il Brand Language e alla Nuova Peugeot 208 per il design automobilistico. Unica, gradita eccezione non transalpina è Alfa Romeo Tonale, cui è andato il premio per prototipi e concept car.

La prima edizione del Car Design Award risale al 1984 e questʼanno è stata scelta la splendida cornice del Castello allʼinterno del parco torinese, dove si è svolta la 5° edizione del salone, per assegnare i riconoscimenti. La motivazione per la quale è stata premiata Citroen consiste nellʼ“aver evoluto il linguaggio di design anticonformista nato con C4 Cactus e i suoi Airbump in una filosofia di design più appetibile, creata per dare al marchio francese un family feeling allegro e vivace, che ora comprende la C3, così come i Suv C3 Aircross e C5 Aircross”. Insomma, un vero tributo alla filosofia stilistica della Casa del double chevron.