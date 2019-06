Peugeot 508 SW HYbrid, debutto al Parco Valentino

La Nuova 508 è la gamma regina di Peugeot . Da poche settimane è arrivata la carrozzeria berlina, che più precisamente dovrebbe definirsi fastback per le declinazioni in stile coupé del terzo volume, e da pochissimi giorni è stata avviata la prevendita della carrozzeria station wagon . La versione ibrida è proposta su entrambe le carrozzerie, ma a Torino vediamo la SW HYbrid , che sarà in prevendita online a partire da luglio. È unʼalternativa forte a una gamma che già comprende sofisticate motorizzazioni benzina e diesel Euro 6d, come sofisticati sono anche gli interni hi-tech con il volante i-Cockpit e lo schermo touch da 12,3 pollici.

La nuova Peugeot 508 SW HYbrid abbina il motore PureTech benzina da 180 CV a un motore elettrico da 110 CV, per una potenza massima combinata di 225 CV. La batteria agli ioni di litio permette una marcia in modalità 100% elettrica (cioè a emissioni zero) per circa 40 km, mentre le emissioni medie di CO2 si attestano sui 49 g/km, stimando anche lʼuso del motore termico. Il passaggio alla trazione elettrica è dunque delineato in casa Peugeot: la 508 SW HYbrid segue il lancio, previsto a breve, della nuova e-208 al 100% elettrica e della versione plug-in hybrid del Suv 3008.