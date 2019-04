Il legame con lo Stile 6 aprile 2019 08:05 Peugeot alla Milano Design Week per svelare il futuro La mobilità dellʼavvenire è serenità, piacere, semplicità

Quando Peugeot iniziò la sua avventura industriale non cʼerano ancora le automobili. Lʼintraprendenza sì, però, ben raffigurata da quel leone che è il simbolo della famiglia Peugeot dal 1858. Sʼiniziò però già nel 1810, con le divise militari per lʼesercito napoleonico, e poi la fonderia con la produzione di acciaio e laminati, e ancora le biciclette verso la fine del XIX secolo. Sempre allʼerta sullʼinnovazione e le mode dei tempi.

È per questo che Peugeot ha un legame strettissimo con lo stile, perché se questo cambia allora anche i prodotti cambiano. Lo dimostra la transizione energetica, ad esempio, il passaggio odierno dalle automobili a combustione a quelle elettriche. Poi arriverà la guida autonoma. Non sorprende allora come il luogo migliore dove poter esprimere queste tendenze sia la Milano Design Week, che dal 9 al 14 aprile trasformerà la città in un cantiere globale di idee sul design, lo stile, lʼarredamento e… lʼautomobile, sempre più in sintonia con i concetti chiave della kermesse. Nel Peugeot Design Lab di via Savona 56 saranno esposte 3 anteprime italiane: la nuova 208, la e-Legend Concept a guida autonoma e una scultura monumentale: il leone di 12 metri.

Il Design Lab della Casa transalpina si occupa di stile e non solo per il brand Peugeot, ma anche per Clienti esterni. Alla Design Week milanese Peugeot esplora i sentimenti di chi guiderà le auto del prossimo, a breve, futuro. Il motto “UnboringTheFuture” e lʼhashtag conseguente veicolano i tre concetti chiave con cui Peugeot guarda al futuro della mobilità: serenità, piacere, semplicità.