Abarth lancia le 4 versioni della nuova gamma 595

Un concentrato di sportività . È per questo che Abarth piace. Anzi, possiamo dire che non smette mai di piacere, visto che in Germania ‒ da 6 anni di fila! ‒ la Abarth 595 conquista il titolo di “Best Cars” nella sua categoria fra i lettori di Auto Motor un Sport, la più rinomata rivista automotive del Paese.

Lettori, tedeschi ed europei tutti, che per i 2021 avranno lʼopportunità di scoprire la versione 2021 della gamma Abarth 595. Andiamo a vederne la gamma, composta da 4 versioni ‒ 595, Turismo, Competizione ed Esseesse ‒ e le due carrozzerie berlina e Cabrio, che si presentano con nuovi colori, nuovi interni e dotazioni aggiornate. I quattro allestimenti si presentano con livelli di potenza da 145 a 180 CV, quattro distinte declinazioni del motore 1.4 T-Jet e tutti omologati Euro 6D Final. Lʼobiettivo della Casa dello Scorpione è sempre quello di unire performance e stile, regalando prestazioni esplosive e grande divertimento.

Il 2020 è stato sorprendente per la Casa fondata da Carlo Abarth, che ha visto la sua quota mercato aumentare del 50%, e dʼaccordo che siamo in un segmento di nicchia, con volumi contenuti, ma è il segno della voglia di guidare auto che emozionano. Già il primo modello 595 si fa notare per il selettore “Scorpion mode” (sostituisce “Sport mode”), che interviene sullʼerogazione della coppia massima, sulla taratura del servosterzo e sulla risposta dellʼacceleratore. Lʼequipaggiamento comprende la radio con touch screen da 7 pollici e la predisposizione con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto.

La 595 Turismo svela interni rinnovati e con esclusivi sedili in pelle, la 595 Competizione invece un nuovo colore Blu Rally di carrozzeria e cerchi lega da 17 pollici, che citano quelli della leggendaria Lancia Delta Rally Integrale. Per la 595 Esseesse da 180 CV ci sono anche i terminali di scarico in titanio Akrapovic. Tutte le varianti del propulsore 1.4 T-jet sono abbinate al cambio meccanico ma, a richiesta, possono essere accoppiate al cambio sequenziale robotizzato con palette al volante. La forbice di prezzi delle Abarth 595 2021 va da 21.700 a 31.600 euro, per la cabrio i canonici 2.000 euro in più.

